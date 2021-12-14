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Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной, за последнюю неделю число выявленных случаев заболевания COVID-19 снизилось на 7%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом Собянин написал в своем блоге во вторник.

По его словам, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций - на 6%.

"Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей", - также отметил мэр.

В текущий вторник, по данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в Москве зафиксировано минимальное с конца сентября суточное число заболевших COVID-19 - 1 976 случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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