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Предприятия Москвы выполнили требование о вакцинации 80% сотрудников

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Московские предприятия ряда отраслей выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников от COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

Мэр поблагодарил руководителей и работников этих организаций.

19 октября в Москве приняли решение об увеличении обязательной доли вакцинированных от COVID-19 сотрудников предприятий ряда отраслей с 60% до 80%. Предприятия были обязаны обеспечить прививку 80% сотрудников в срок до 1 января 2022 год. При этом вакцинацию первым компонентом нужно было провести до 1 декабря 2021 года.

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