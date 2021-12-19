Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 3 013 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о фиксации 2 283 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 730 случаев или почти на 32%.

В прошлое воскресенье, 12 декабря, в Москве выявили 2 862 случая COVID-19. В сравнении и с этим показателем в столице фиксируют рост заболеваемости, но не столь существенный.

За сутки коронавирус привел к смерти 81 пациента в Москве. Общее число скончавшихся составило 35 886.

Выздоровел от заболевания и выписался за сутки 2 661 пациент. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 834 232 человека.

Накануне сообщалось о смерти 79 и выздоровлении 2 936 пациентов.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 декабря составляет 2 млн 3 080.