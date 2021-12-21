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В Москве появится пятый международный автовокзал

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Число международных автовокзалов в Москве увеличат до пяти в ближайшие два года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце 2022 года - начале 2023-го мы планируем открыть еще один международный автовокзал "Красногвардейский", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вице-мэр пояснил, что там планируют создать автовокзал вместо автостанции, в частности будет оформлен зал ожидания. По прогнозам, "Красногвардейским" смогут ежедневно пользоваться 2,5 тыс. пассажиров.

Отсюда будут ходить автобусы на юг, юго-восток и юго-запад России, в страны ближнего зарубежья. В числе самых популярных направлений – Тула, Тамбов, Воронеж, Евпатория, Белгород, Орел и Липецк.

После открытия "Красногвардейского" в Москве будет работать пять международных автовокзалов. За последние годы в Москве открыты автовокзалы Южные Ворота, Северные Ворота и Саларьево, Щелковский автовокзал стал самым большим в Европе, сообщал mos.ru.

Москва

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