Экстремист, подстрекавший знакомых к терактам в Москве, осужден на 11 лет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Второй западный военный окружной суд приговорил Юсупа Юсубова к 11 годам лишения свободы за склонение знакомых к совершению террористического акта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник

Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению теракта) и назначили наказание в виде 11 лет, из которых три года он проведет в тюрьме и восемь лет - в колонии строгого режима.

В ходе судебных прений прокурор просил для Юсубова наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, религиозный экстремист Юсубов в конце 2019 года уговаривал своего знакомого, уроженца Дагестана Руслана Кайбакова устроить теракт около здания ФСБ: убив полицейского и завладев оружием, открыть огонь. Кроме того, в этот момент, по замыслу Юсубова, жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро "Киевская" в Москве. Однако Кайбаков сдался правоохранительным органам и дал показания на Юсубова.

Юсубов в суде вину не признал и утверждал, что знакомый его оговорил.