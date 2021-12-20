Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снизилось после роста накануне

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Более 2,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 630 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 013 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 383 случая, или на 12%.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 964.

Выздоровели за сутки 2 642 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 836 874 человека.

Накануне сообщалось о 2 661 выписанном и 81 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 декабря составляет 2 005 710.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.