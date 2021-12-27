В Москве утвердили предмет охраны дома Морозова и особняка Рябушинского

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, сообщается на сайте столичного правительства.

"Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Особняк Морозова расположен по адресу: улица Воздвиженка, дом 16, строение 1. Его строили с 1895 по 1899 год по проекту архитектора Виктора Мазырина. Дом Морозова имеет статус объекта культурного наследия.

Сейчас в особняке располагается Дом приемов правительства РФ. Там проводят встречи правительственных делегаций, дипломатические переговоры, конференции международных организаций.

Отмечается, что в предмет охраны вошла объемная композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами, скошенным и закругленным углами, выступами, открытыми площадками-террасами. Уникальными признали крыши здания и световой фонарь, каминные трубы с дымниками-бельведерами, металлические и гранитные лестницы.

Также специалисты отметили ценность оформления фасадов. В число характеристик для сохранения включили и интерьеры парадных залов, а также римского дворика. В особняке собраны торшеры, светильники, настенные бра конца XIX - начала XX века. Сохранилась мебель конца XIX века.

Также в предмет охраны вошли гранитный цоколь, гранитные столбы по краям ограды с шарами на пирамидальных подставках, металлические ажурные решетки, три пояса с растительным орнаментом и ракушками.

Второй объект – особняк Рябушинского – находится на Малой Никитской, дом 6/2, строение 5. Его построили в 1900-1903 годах по заказу банкира и фабриканта Степана Рябушинского.

В предмет охраны вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы и балконы, крыши, световой фонарь на парадной лестнице и зенитный фонарь в помещении сводчатой молельни.

В перечне уникальных объектов обозначили осветительные приборы начала прошлого века – настенные бра, торшеры, потолочные люстры и светильники, в том числе светильник парадной лестницы с бронзовым абажуром в виде спрута, со вставкой витража и плафонами в виде сталактитов. В особняке представлена мебель начала XX века: прихожая, платяные и книжные шкафы, зеркала с рамами, комод, столы, кресла, диваны, скамьи и ширмы.

Рябушинский держал в особняке знаменитую реставрационную мастерскую икон. В 1917 году Рябушинским пришлось эмигрировать. Часть собрания икон передали в Третьяковскую галерею. С 1919-го здесь был Госиздат, с 1925 по 1931 год – Всесоюзное Общество культурных связей с заграницей. В 1931 Иосиф Сталин предоставил особняк в распоряжение Максима Горького, а в 1965 году здесь открылся посвященный писателю музей.