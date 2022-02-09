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Утвержден предмет охраны Спасского собора Андроникова монастыря

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве утвержден предмет охраны Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Это белокаменный крестово-купольный четырехстолпный храм с одной главой. По оценке ученых, в Москве старше него только два памятника на территории Кремля - церковь Рождества Богородицы на сенях и подклет Благовещенского собора.

"Ученые предполагают, что он был построен в первой четверти XV века. После проведенных исследований специалистам удалось составить наиболее полный перечень элементов и характеристик собора, отвечающих за его исконный облик. Все они вошли в предмет охраны", - заявил через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В предмет охраны включены местоположение и градостроительные характеристики собора, его композиция, а также купол, крест, покрытие кровли, система водостока с белокаменными водометами. В документ также вошло художественное оформление и облик фасадов образца XV века (с учетом реставрационных работ, которые проводились в 1959-1963 годах), материал отделки здания, планировка интерьеров, капитальные стены, своды, столбы и арки из белого камня и кирпича, наружные лестницы и их местоположение. Особо специалисты подчеркнули значимость архитектурно-художественного оформления интерьеров собора.

Собор открыт для посетителей и в нем ведутся регулярные службы.

Ансамбль Спасо-Андроникова монастыря обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Москва Спасо-Андроников монастырь Мосгорнаследие Алексей Емельянов

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