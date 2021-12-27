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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с COVID-19

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за сутки прирост заболеваемости COVID-19 составил 2239 новых случаев заражения, сообщили в региональном оперштабе. Умерли с COVID-19 68 человек, суточный показатель смертности впервые со второй декады октября опустился ниже 70.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 36 488 заболевших коронавирусной инфекцией на 2 021 841 выявленный случай заражения.

Выздоровели за сутки 2 628 пациентов.

Днем ранее штаб сообщил 2 180 новых случаев заражения коронавирусом и 71 умершем.

Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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