В Москве за сутки умерли 68 пациентов с COVID-19

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за сутки прирост заболеваемости COVID-19 составил 2239 новых случаев заражения, сообщили в региональном оперштабе. Умерли с COVID-19 68 человек, суточный показатель смертности впервые со второй декады октября опустился ниже 70.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 36 488 заболевших коронавирусной инфекцией на 2 021 841 выявленный случай заражения.

Выздоровели за сутки 2 628 пациентов.

Днем ранее штаб сообщил 2 180 новых случаев заражения коронавирусом и 71 умершем.