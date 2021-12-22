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Власти Петербурга во второй раз отложили введение QR-кодов в общепите и торговле

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга во второй раз отложили введение QR-кодов в ресторанах и торговле.

Согласно внесенным губернатором Петербурга изменениям в постановление №121, о которых сообщила пресс-служба Смольного в среду, в новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени и допуску.

Кроме того, для объектов розничной торговли и общественного питания начало действия QR-кодов переносится с 27 декабря на 2 января.

Ранее QR-кодов на этих объектах планировалось ввести с 1 декабря, но затем срок перенесли на 27 декабря.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, с 1 января с 50% до 75% увеличивается наполняемость кинозалов.

"В связи с принятием постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 №33 уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов", - отмечается в постановлении губернатора Петербурга.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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