В Москве усилят проверки соблюдения масочного режима в вагонах метро

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На фоне осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве усилят проверки соблюдения масочного режима на транспорте, в частности - в вагонах метро, сообщил "Интерфаксу" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе "омикрон", очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро", - сказал Султанов.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что многие пассажиры метро снимают маски после того, как пройдут линию контроля у турникетов метро.

Усиленные проверки соблюдения требований санитарных врачей продолжат на наземном транспорте, на входах в метро, а также на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и вокзалах.

"Мы призываем граждан сознательно и серьезно относиться к здоровью друг друга, надевать маски правильно, закрывая полностью органы дыхания. Именно ношение средств защиты, вакцинация помогут сдержать распространение вируса и способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в городе", - добавил Султанов.

Как сообщалось, в новогодние праздники контролеры ведомства выявили более 6 тыс. нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что значительный рост заболеваемости COVID-19 на фоне распространения "омикрона" прогнозируют в столице в течение семи - десяти дней.

"Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - заявил он.

Он отметил, что в связи со значительным числом заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Москве необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд и систему здравоохранения в целом, а также усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, призывать население вакцинироваться от коронавируса.