Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В ожидании всплеска заболеваемости COVID-19 из-за штамма "омикрон" и уже начавшимся ростом числа заболевших московские поликлиники переходят на усиленный режим работы, сообщила журналистам заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, в поликлиниках значительно расширили штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Также там расширят спектр доступных диагностических возможностей, кроме экспресс и ПЦР-тестирования при наличии показаний пациентам будут проводить дополнительные обследования: анализ крови, проведение ЭКГ и другие.

Для людей с высокой температурой или другими симптомами ОРВИ подготовили специальную маршрутизацию, чтобы развести таких пациентов и тех, кто приходит в поликлинику с другими проблемами, уточнили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. В поликлиниках обязательно находиться в масках.

11 января мэр столицы Сергей Собянин говорил, что ожидает значительного роста заболеваемости в городе через семь-десять дней. Показатели растут с 5 января, когда суточный прирост заболеваемости превысил 2000 человек. 13 января в оперштаб заявил о 5490 новых случаях COVID-19 за сутки, 14 января - о 5712.

14 января мэр сказал, что в субботу 15 января показатель может приблизиться к 7 тысячам и продолжит расти на следующей неделе из-за "омикрона".

Также 14 января пресс-служба мэрии сообщила, что в Москве с 20 декабря, когда подтвердился первый случай заражения "омикроном", по 13 января таких случаев зафиксировали 729. Доля "омикрона" превысила в общей статистике заболеваемости 41%.