Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

Собянин пообещал москвичам несколько сложных недель из-за "омикрона"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" Москву ждет несколько сложных недель и резко вырастет нагрузка на медработников поликлиник, стационаров и скорой помощи, предупредил мэр города Сергей Собянни.

Он сказал это, посещая городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний), который открылся на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

Мэр выразил уверенность, что и с этой волной пандемии город справился, и поблагодарил врачей "за самоотверженную работу по оказанию помощи москвичам".

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет, как и предсказывал Собянин. Утром оперштаб сообщил о суточном приросте в 8795 новых случаев заражения коронавирусом. По оценке мэра, "омикрон" дает двукратный рост заболеваемости в городе каждую неделю, как долго это будет продолжаться, неясно.

Новый центр будет оперативно консультировать столичных реаниматологов и врачей скорой помощи по случаям пациентов в критическом состоянии. Центр стал единой городской диспетчерской, координирующей оказание консультативной помощи, которая будет задействовать наиболее опытных консультантов-реаниматологов взрослых и детских стационаров, включая главных внештатных специалистов департамента здравоохранения города Москвы.

Предполагается, что эти консультации будут проходить с использованием технологии "Удаленной помощник", когда врач, находящийся рядом с пациентом, будет надевать шлем (очки) дополненной реальности, создающий эффект присутствия для консультанта, и тот будет видеть больного своими глазами. В случае отсутствия в больнице технической возможности связи с консультантами Центра критических состояний в нее немедленно выезжает бригада "скорой помощи", оснащенная всем необходимым оборудованием, включая шлемы дополненной реальности.

Помимо врачей-реаниматологов диспетчеры центра могут привлекать к ведению критических больных узких специалистов - гематологов, токсикологов и других.

Специалисты центра также будут заниматься сортировкой и маршрутизацией пациентов с жизнеугрожающими состояниями на этапе до госпитализации. Дальнейшие планы развития центра критических состояний включают внедрение автоматического мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации.

Хроника коронавируса. Январь.

15
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии
Москва коронавирус Сергей Собянин Депздрав

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241
Пандемия коронавируса

Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников

Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре

Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре

Синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

Синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

В Москве возбуждено дело о наезде на школьницу с мамой

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые в 2022 году превысила 7 тыс. случаев

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });