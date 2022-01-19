Собянин пообещал москвичам несколько сложных недель из-за "омикрона"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" Москву ждет несколько сложных недель и резко вырастет нагрузка на медработников поликлиник, стационаров и скорой помощи, предупредил мэр города Сергей Собянни.

Он сказал это, посещая городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний), который открылся на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

Мэр выразил уверенность, что и с этой волной пандемии город справился, и поблагодарил врачей "за самоотверженную работу по оказанию помощи москвичам".

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет, как и предсказывал Собянин. Утром оперштаб сообщил о суточном приросте в 8795 новых случаев заражения коронавирусом. По оценке мэра, "омикрон" дает двукратный рост заболеваемости в городе каждую неделю, как долго это будет продолжаться, неясно.

Новый центр будет оперативно консультировать столичных реаниматологов и врачей скорой помощи по случаям пациентов в критическом состоянии. Центр стал единой городской диспетчерской, координирующей оказание консультативной помощи, которая будет задействовать наиболее опытных консультантов-реаниматологов взрослых и детских стационаров, включая главных внештатных специалистов департамента здравоохранения города Москвы.

Предполагается, что эти консультации будут проходить с использованием технологии "Удаленной помощник", когда врач, находящийся рядом с пациентом, будет надевать шлем (очки) дополненной реальности, создающий эффект присутствия для консультанта, и тот будет видеть больного своими глазами. В случае отсутствия в больнице технической возможности связи с консультантами Центра критических состояний в нее немедленно выезжает бригада "скорой помощи", оснащенная всем необходимым оборудованием, включая шлемы дополненной реальности.

Помимо врачей-реаниматологов диспетчеры центра могут привлекать к ведению критических больных узких специалистов - гематологов, токсикологов и других.

Специалисты центра также будут заниматься сортировкой и маршрутизацией пациентов с жизнеугрожающими состояниями на этапе до госпитализации. Дальнейшие планы развития центра критических состояний включают внедрение автоматического мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации.