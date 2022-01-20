В Москве при росте госпитализации половина ковид-коек остается свободна

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве несмотря на рекордный всплеск заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций за неделю вырос только на 10%, рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

"За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели - в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - сказала она.

По ее словам, из развернутых в городе почти 14 тысяч инфекционных коек пока заняты только 50%.

Мэрия внимательно следит за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. Ракова напомнила, что в поликлиниках расширен штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ.

"Ежедневно в Москве проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, при этом наши мощности позволяют проводить до 17-20 тысяч экспресс-тестов в сутки", - сказала также заммэра.

В городе работают 17 городских лабораторных центров и семь частных лабораторий по диагностике COVID-19 методом ПЦР, они ежедневно обрабатывают 50-52 тысяч проб. При необходимости их мощность можно увеличить до 60 тысяч проб в сутки.

"Также ежедневно мы проводим от 12 до 15 тысяч ИФА-тестов, которые позволяют определить уровень антител к новой коронавирусной инфекции. При необходимости их мощности также могут быть увеличены", - сказала чиновница.

20 января оперштаб столицы по борьбе с коронавирусом сообщил, что впервые с начала пандемии суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Москве составил 11 557 случаев. За сутки были госпитализированы 930 человек, на ИВЛ находятся 489 пациентов.