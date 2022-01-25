В транспорте Москвы усилили проверки масочного режима

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве с 25 января число контролеров, которые следят за тем, чтобы пассажиры общественного транспорта носили маски, увеличится на 50%, сообщил "Интерфаксу" руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.

Для усиления контроля к проверкам привлекут инспекторов из других подразделений.

По его словам, особое внимание будет уделяться проверкам в вагонах метро и на перронах. Султанов объяснил это тем, что многие пассажиры, пройдя линию контроля у турникетов, спускают маски на подбородок или вовсе их снимают.

Всего в рейды по метро, на вокзалах и в наземном транспорте будут выходить почти 700 контролеров.

Султанов 14 января обещал, что контроль за соблюдением масочного режима на транспорте будет усилен. Это связано с появлением штамма коронавируса "омикрон" и новым всплеском заболеваемости COVID-19.

На новогодние каникулы сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 6 тысяч нарушений требований санитарных врачей пассажирами.