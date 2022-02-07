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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Гинцбург заявил, что более 90% больных COVID в Москве заражены "омикроном"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доля заболевших COVID-19 в Москве, которые переносят штамм коронавируса "омикрон", выросла до 90-95%, заявил в понедельник директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает "ковидом", у кого положительная реакция по быстрым тестам на "ковид", - это "омикрон", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава центра им. Гамалеи добавил, что в 2-4% случаев диагноз может вызывать штамм "дельта".

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью. На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что "омикрон" стал доминирующим в России штаммом коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 07 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус Москва

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