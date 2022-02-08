В РФ штамм "омикрон" выявлен уже у 60% заболевших COVID-19

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Штамм "омикрон" выявлен более чем у 60% заболевших коронавирусом россиян, на штамм "дельта" приходится 35% заболеваемости, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При мониторинге изменчивости вируса и выявлении штаммов на сегодняшний день "омикрон" составляет более 60%, и "дельта" - 35%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что из-за особенностей распространения "омикрона" с 6 февраля в России отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом, также переболевшим COVID-19 больше не нужно сдавать ПЦР-тест для выписки, если заболевание продолжалось больше семи дней.

"Мы направили разъяснения во все регионы Российской Федерации, и на сегодняшний день вопросов поступает все меньше, основная часть их пришлась на субботу и воскресенье, после регистрации постановления", - добавила Попова.

26 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм в РФ стал доминирующим. По ее словам, на тот момент в структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходилось 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.