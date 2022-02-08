Почти 150 московских объектов "заминировали" в понедельник

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Очередная волна лжеминирований прокатилась по столице в минувший понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Правоохранительные органы получили анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 150 объектов города", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он уточнил, что угрозы поступили в адрес 16 районных судов, более 100 объектов образования, нескольких столичных вокзалов, торговых и бизнес-центров и двух жилых домов.

"Для проверки поступивших сигналов проводилась выборочная эвакуация, на улицы пришлось вывести более 5 тыс. человек", - сообщил источник.

Он подчеркнул, что ни одна из угроз не подтвердилась.

С начала года по Москве прокатилось уже несколько волн лжеминирований. Так, 12 января в городе пришлось проверить почти 600 объектов - здания школ, районных судов, прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также магазины, торговые центры и АЗС. Угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах поступили с иностранных почтовых серверов.

Массовое "минирование" столичных объектов началось в конце ноября 2019 года. Только за месяц угрозы получили до 8,5 тыс. объектов города, причем многие - неоднократно. Общее число эвакуированных тогда приблизилось к 800 тыс. человек.

Пик лжеминирований в Москве пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели проверили более 1 тыс. городских объектов и для проверки угроз вывели на улицы около 170 тыс. человек.