Источник сообщил о "минировании" почти 600 объектов в Москве за вторник

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве 11 ноября правоохранительным органам поступило несколько сообщений о минировании в общей сложности почти 600 объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, письма пришли после полудня с иностранных почтовых сервисов. В них говорилось о бомбах, заложенных в судах, зданиях прокуратур, объектах ФСИН, магазинах, складах и нескольких школах. Для проверки этих зданий из них эвакуировали в общей сложности около 5000 человек.

Он добавил, что ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

Во вторник пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации из этого суда и 12 районных судов Москвы из-за сигналов о минировании.

Утром в среду сообщения о сигналах о минировании поступали из Екатеринбурга, где пришлось проверять школы и некоторые университеты, и из Новосибирска, где бомбы искали в судах.

Массовые рассылки писем с ложными угрозами о минировании десятков объектов одновременно продолжаются в России с 28 ноября 2019 года, перерывы приходятся на периоды с осложнением эпидемической ситуации. В 2020 году в попытке бороться с анонимами Роскомнадзор добился через суд блокировки нескольких иностранных почтовых сервисов, ящики которого использовали лжетеррористы.