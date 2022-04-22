Экс-полицейского осудили в Москве за передачу секретных сведений члену банды

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Столичный суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за передачу секретных оперативных документов члену преступной группы, сообщает прокуратура Москвы.

Суд вынес такой приговор в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из отделов оперативно-розыскной части уголовного розыска подмосковного главка МВД с учетом позиции государственного обвинителя - прокуратуры Москвы, заявили в надзорном ведомстве.

По приговору суда, Оганесян также лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Оганесян осужден по п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, сопряженное с распространением сведений, составляющих государственную тайну).

"Установлено, что 12 февраля 2019 года Оганесян, узнав на рабочем совещании о том, что его коллега планирует провести оперативно-розыскное мероприятие "Прослушивание телефонных переговоров" в отношении одного из членов преступной группы, совершающей разбойные нападения и грабежи на большегрузный автотранспорт на территории Московской области, сфотографировал на столе у коллеги документ, содержащий сведения об этом, которые составляли государственную тайну", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, на следующий день Оганесян встретился с одним из членов этой преступной группы, показал ему документ "и сообщил, что лицу, в отношении которого планировалось оперативно-розыскное мероприятие, необходимо избавиться от сим-карты и телефона".