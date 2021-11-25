Эрмитаж объяснил PR-ходом сообщение о попытке украсть картину с виртуальной выставки

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заявление Эрмитажа о попытке кражи экспоната на виртуальной NFT-выставке в середине ноября было хорошим PR-ходом, сообщил в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" директор учреждения Михаил Пиотровский.

"Очень хороший пиаровский ход, который позволяет посмотреть вообще вокруг. (...) На одну публикацию просто про выставку было примерно шесть или семь публикаций про то, что (...) пытались украсть (картину - ИФ)", - сказал руководитель.

Один из кураторов виртуальной выставки, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков признал, что попытка кражи была спланирована самим музеем.

"Один наших посетителей стал перемещать картину внутри пространства - это был наш спланированный ход, потому что мы хотели привлечь посетителей к этой выставке, и, конечно, заголовки новостей, когда кто-то пытается вынести цифровую картину - это очень привлекает", - сказал куратор.

Виртуальная NFT-выставка "Незримый эфир" (NFT - цифровой сертификат, подтверждающий право на владение цифровым произведением - ИФ) открылась 10 ноября. На следующий день пресс-служба Эрмитажа сообщила о том, что один из гостей попытался унести цифровую картину, но инцидент был предотвращен, а экспонат установили на место.

"Наша задача на этой выставке была показать, что такое NFT-искусство, что такое цифровое искусство, если мы уберем из него рынок, торговлю, цены, хайп, что называется, ажиотаж, (... ) если уберем из NFT PR-составляющую, (...) останется ли там какое-нибудь искусство?" - объяснил Озерков.

По его словам, это просветительская выставка, которая несет информацию про новое искусство. Экспозиция готовилась год. В результате в виртуальном пространстве здания петербургской Биржи появились 38 NFT-экспонатов - видео, звуковые работы, созданные генеративными сетями и с помощью искусственного интеллекта. Некоторые NFT-произведения были созданы специально для этой выставки. Она продлится до 10 декабря.

По окончании выставки специалисты подсчитают, сколько энергии было потрачено на создание работ, на поддержание самой выставки, сколько энергии было затрачено самими посетителями. А затем по специальной формуле будет рассчитано, сколько леса надо высадить, чтобы компенсировать ущерб экологии. В результате следующей весной будет посажено необходимое количество деревьев, пообещал Озерков.

Пиотровский сообщил, что музей заработал 24 млн рублей на аукционе по продаже NFT-произведений (цифровых оригиналов и копий), уточнив, что 5 млн рублей в виде налогов пойдут в бюджет Петербурга.

"Мы продали уникальную репродукцию, которая уникальна в частности тем, что там есть моя роспись. (...) Это как бы уникальная репродукция с водяными знаком. (...) NFT - это новые возможности создания сувениров - более дорогих, чем обычно", - объяснил Пиотровский.

Он отметил, что вырученные деньги оказалось сложно получить. "Все система, связанная с криптовалютами, (...) не очень хорошо отрегулирована, а у нас в стране очень много (...) разных препятствий, осложнений для функционирования разного рода валют, в том числе и криптовалют. Но и у государственных учреждений очень много разных всяких других ограничений. Но мы сумели все это преодолеть, т.е. создать такую систему, при которой, конечно, заплатили значительные деньги посредникам, на это ушло время, и получили деньги" - рассказал Пиотровский.

По его мнению, для NFT-проектов сегодня "удачное время и хорошая ситуация".