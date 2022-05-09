Президент РФ сообщил, что на парад в Москву прибыли военные из зоны боев в Донбассе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В военном параде на Красной площади в Москве принимают участие военнослужащие, прибывшие прямо из зоны боев в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий", - сказал Путин, выступая на параде.

"Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось", - заявил президент РФ.

Путин отметил: "Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков, как родные братья, и в этом сила России, великая несокрушимая сила нашего единого многонационального народа".

Обращаясь к военнослужащим, Путин отметил, что они защищают то, за что сражались отцы и деды, прадеды. "Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - главная ценность, надежная опора независимости России", - отметил он.

Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали пример героизма на все времена, подчеркнул Путин. "Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженными силам, за Россию, за Победу, ура!" - завершил Путин.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции.