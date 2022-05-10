МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с до конца вторника

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильном ветре во вторник.

Как говорится в сообщении ГУ МЧС России по столице, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 до конца суток 10 мая в Москве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.