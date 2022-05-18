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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Инфляция в Москве в апреле замедлилась до 1,6%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в Москве в апреле 2022 года составила 1,6%, что немного ниже февральских показателей, сообщили в среду в столичной мэрии.

"Инфляция в Москве в апреле 2022 года замедлилась до 1,6%, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7%", - сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства города со ссылкой на слова заммэра, возглавляющего этот комплекс, Владимира Ефимова.

В период с 1 по 13 мая инфляция в городе составила 0,3%, за 13 дней апреля она была равна 0,7%.

"За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,2%. Это на 0,1 процентного пункта выше показателя аналогичной недели прошлого года, когда рост цен составил 0,1%", - добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Его слова также приводят в сообщении.

По данным мэрии, сдерживающими факторами инфляции стали: снижение цен на овощную продукцию, замедление темпа роста стоимости прочих товаров. Также фиксируется удешевление некоторых видов услуг.

Москва
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