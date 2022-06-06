В Москве откроют всероссийский центр для незрячих школьников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве на базе школы-интерната №1 осенью откроется всероссийский центр для слепых школьников, проявивших академические способности, сообщила сайту мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, в центре будут учиться с седьмого класса одаренные дети с глубокими нарушениями зрения. Зачислять их будут по конкурсу. На первом этапе они должны будут пройти контрольное тестирование по русскому языку, математике и английскому. На втором этапе им предстоит отбор с использованием информационных технологий, а также собеседования на различные темы.

В задачи нового центра входит создание необходимых условий для обучения, развития и профориентации таких детей.

"В этот центр будут зачисляться самые талантливые: при отборе учтут академические достижения, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Мы хотим находить талантливых ребят с инвалидностью по зрению по всей стране и предоставлять им качественное образование в лучших для них условиях", - подчеркнула заммэра.

В 2022 году на работу центра будет выделено около 22 млн рублей, а также 5 млн рублей из федерального бюджета, из средств государственной программы "Доступная среда", добавила Ракова.