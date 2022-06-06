В Москве в 5% случаев недвижимость регистрируют на детей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В последние три года в Москве около 5% от общего числа регистраций прав собственности в год приходится на несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В январе-мае 2022 года в городе было зарегистрировано 14,7 тысячи прав детей, что составляет 5,3% от общего числа регистраций.

"В прошлом году за 12 месяцев было оформлено свыше 32 тысяч прав несовершеннолетних. Данный показатель на 20% больше результата 2020 года и на 13% превышает результат 2019 года. Когда речь идет о многотысячных сделках с собственностью детей, важно обеспечить защиту их имущественных прав при оформлении недвижимости", - прокомментировала через пресс-службу начальник отдела правового обеспечения Оксана Сухова.

Начальник отдела госрегистрации недвижимости жилого назначения Ирина Хабалова, в свою очередь, разъяснила, что покупать землю под строительство дома за счет материнского капитала нельзя. На эти средства можно купить дом или жилое помещение, оно должно быть оформлено в общую собственность владельца, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.