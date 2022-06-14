Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Три человека погибли в ДТП в подмосковном Домодедово

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием легковушки и грузовика на трассе в Домодедово (Московская область) унесла жизни трех человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

В 13:10 на 195 километре автодороги А-107 Московского Малого Кольца Домодедовского городского округа водитель автомобиля "Рено" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки "Скания", сказали журналистам в пресс-службе главка. "В результате ДТП три человека погибли", - отметили в пресс-службе.

Домодедово Подмосковье МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Движение поездов на оранжевой ветке метро в Москве вернулось в график

Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

Начальник главка столичного МЧС пострадал при пожаре в московском бизнес-центре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });