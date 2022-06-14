Три человека погибли в ДТП в подмосковном Домодедово

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием легковушки и грузовика на трассе в Домодедово (Московская область) унесла жизни трех человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

В 13:10 на 195 километре автодороги А-107 Московского Малого Кольца Домодедовского городского округа водитель автомобиля "Рено" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки "Скания", сказали журналистам в пресс-службе главка. "В результате ДТП три человека погибли", - отметили в пресс-службе.