Мосгорсуд отказался ужесточать приговор экс-руководителям департаментов МЧС РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры, настаивавшей на ужесточении приговора двоим бывшим руководителям департаментов МЧС России Раису Ахмадееву и Александру Томашову, осужденным за нецелевое использование более 1,7 млрд рублей при закупке самолетов-амфибий Бе-200.

"Мосгорсуд сегодня отказал в апелляционном представлении прокурора, просившего изменить приговор руководителям подразделений МЧС Раису Ахмадееву и Александру Томашову на 3 года реального срока и на 2,5 года запрета занимать определенные должности в госсекторе. Мосгорсуд оставил в силе приговор, по которому оба приговорены к штрафу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Ахмадеева Рубен Маркарьян.

Со своей стороны, в пресс-службе Мосгорсуда "Интерфаксу" подтвердили, что решением апелляционной инстанции "приговор Таганского районного суда Москвы оставлен без изменения, апелляционное представление гособвинения - без удовлетворения".

Адвокат отметил, что ни Томашов, ни Ахмадеев вины не признали, однако приговор обжаловать не стали.

Дело экс-руководителей департаментов МЧС

В марте Таганский суд Москвы признал бывшего руководителя финансово-экономического департамента МЧС России Ахмадеева и экс-директора департамента развития министерства Томашова виновными по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Приговором суда Ахмадееву назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, Томашову - 200 тыс. рублей.

Как установлено следствием и судом, обвиняемые, умышленно израсходовали средства федерального бюджета на сумму более 1,7 млрд рублей, предназначенные для финансирования заключенного государственного контракта, на цели, не соответствующие условиям их получения.

Речь идет о контракте на закупку в 2016 году двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС, вместо которых деньги были выделены на приобретение другой техники, в частности, пожарной в интересах МЧС Крыма, а также вертолета Ми-8АМТ для Сибирского центра МЧС и вертолета Ми-8МТВ-1 для ГУ МЧС Татарстана.

Защита настаивала, что нецелевое использование бюджетных средств произошло из-за неисполнения ОАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" своих контрактных обязательств по поставке самолетов, что доказывается решением арбитражного суда, взыскавшего с самолетостроителей крупный штраф. "Самолеты не были поставлены из-за нарушений сроков контракта заводом-изготовителем, так что по закону предусмотренные средства следовало, по версии следствия, вернуть в бюджет. Однако коллегия МЧС в 2016 году решила выполнить другие срочные задачи: тушить сибирские пожары, для чего купить другую авиатехнику (вертолеты Ми-8) и помогать Крыму, для чего купить улучшенные пожарные цистерны, способные перевозить питьевую воду", - отмечал Маркарьян.