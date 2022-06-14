Полосы для электросамокатов могут появиться в городах Подмосковья

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Специальные полосы для кикшеринга могут создать в Подмосковье уже в следующем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник.

"В каждом городе совместно с администрациями будут доработаны схемы размещения парковок (для электросамокатов - ИФ). В тех местах, где они наиболее востребованы - будут установлены дополнительные стационарные конструкции. Там, где это не требуется, будут созданы зоны виртуальных парковок. Также будут организованы специальные полосы на тротуарах - планируется охватить порядка 10 городов, где кикшеринг пользуется популярностью", - говорится в сообщении.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что больше всего сервисом пользуются в Красногорске, Химках и Реутове.

Ранее Мособолдума предложила установить единый порядок предоставления услуг кикшеринга. Нововведения планируют внедрить в 2023 году.