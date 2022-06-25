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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

"Комнаты прохлады" заработали в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Больше 160 "комнат прохлады" начали работать в Москве в связи с жаркой погодой, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

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"Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что "комнаты прохлады" работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу - до 18:45, в субботу - до 16:00.

Ожидается, что следующие несколько дней в Москве будут жаркими. Днем температура воздуха может превысить климатическую норму на нескольких градусов.

Москва
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