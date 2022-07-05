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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Следующие дожди придут в московский регион днем в среду

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новые дожди в Москве ожидаются в среду днем, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Сейчас городские службы ликвидируют последствия ливней и гроз, которые прошли во второник во второй половине дня. По информации мэрии, наиболее интенсивным дождь был в Восточном административном округе, там выпало 58 мм осадков - почти 62% от месячной нормы.

"Ветром повалено 17 деревьев", - добавили чиновники. Деревья пилят и вывозят.

На 21:00 вторника скоплений воды в городе не зафиксировано, весь объем осадков приняла водосточная сеть.

Сведений о пострадавших у чиновников нет.

Грозовой фронт с ливнями, градом и порывами ветра до 17-22 м/с пришел в столицу после 13:00.

Москва
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