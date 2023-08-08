СКР возбудил против баптистского пастора Сипко дело о фейках про армию

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента Всемирного баптистского альянса Юрия Сипко, его подозревают в распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщили в управлении СК по Москве.

По версии следствия, весной 2022 год он выложил в открытом доступе видеоролик, в котором, "согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

8 августа у Сипко и его соратников в столичном регионе и в Калуге прошли обыски по этому уголовному делу.

Задержан ли баптист, не уточняется.

61-летний Сипко - советский и российский религиозный деятель, пастор, с 2005 по 2010 год он был вице-президентом Всемирного баптистского альянса.