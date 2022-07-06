Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд прервал работу из-за поступившей угрозы о минировании, сообщили "Интерфаксу".

Из здания вывели посетителей и сотрудников.

Этот суд 6 июля должны избрать меру пресечения задержанным высокопоставленным сотрудникам МВД, которые стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями. Среди задержанных - помощник министра внутренних дел Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

Подозреваемых еще не успели доставить в суд.

Ранее стало известно, что следствие попросило об аресте для Умнова, Семенова, Абакумова, а также Елены Копьевой по делу о злоупотреблениях.

МВД 6 июля сообщило, что Умнов, Семенов и Абакумов были задержаны по делу, возбужденному в 2020 году. Следствие считает, что с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".

Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Умнов вины не признает и называет предъявленные ему обвинения абсурдными.