В нескольких школах Москвы проверяют анонимные сообщения о минировании

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве в нескольких школах усилили меры безопасности после анонимных сообщений о минировании, сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют школьные здания, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте образования и науки.

После проверок зданий будут приняты решения о необходимости вводить новые меры безопасности. В школах организовано тесное взаимодействие с оперативными службами. Администрации школ действуют по инструкциям и делают все необходимое для безопасности детей, заверили в департаменте.

"Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации", - говорится в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес более 80 московских школ. "Оперативные службы проводят проверку поступивших угроз. Эвакуация была объявлена в 15 учреждениях образования города", - сказал источник агентства.