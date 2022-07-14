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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

ТЦ под Оренбургом эвакуировали из-за "минирования" находящегося в нем мирового суда

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спецслужбы вывели людей из торгового центра "Панорама" в городе Бугуруслане (Оренбургская область) из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в расположенном в нем мировом суде, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов области в четверг.

"Пришло сообщение об эвакуации ТЦ "Панорама" в Бугуруслане. На четвертом этаже находится мировой суд Бугуруслана", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что причиной эвакуации стало письмо с угрозой взрыва.

Эвакуация в судах Оренбургской области из-за угрозы взрыва весной-летом этого года проводилась неоднократно. В ходе проверок спецслужбы опасные предметы в зданиях не находили.

Оренбургская область
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