Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Между "Новослободской" и "Проспектом Мира" Кольцевой линии московского метрополитена построят новую станцию с названием "Суворовская", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Утвердили проект будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро", - написал Собянин в четверг в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что новая станция улучшит транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща. С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.