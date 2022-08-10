Загрузка отелей в Москве вернулась к прошлогодним 64%

Эксперты допустили перенос сроков открытия новых гостиниц

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Среднемесячный уровень загрузки московских гостиниц в целом стабилизировался и в июне 2022 года вернулся к прошлогоднему показателю в 64%, говорится в исследовании CMWP.

Аналитики напомнили, что в доковидные годы в июне отели Москвы современного качества были загружены более чем на 80-85%.

Сильнее всего отток клиентов затронул люксовый сегмент (30,6%), говорится в отчете. Наибольшую устойчивость бизнеса демонстрируют гостиницы среднеценовой (загрузка сегмента достигла 65%), выше среднего (61,9%) и экономичной (60,1%) категорий.

Средняя цена на номер демонстрирует тенденцию к снижению.

Хотя по итогам 1 полугодия индикатор показал небольшой прирост - на 3% по отношению к аналогичному периоду в 2021 года, фактическая динамика изменений цен размещения с марта по июнь была отрицательной - от резкого (на 15,1%) сжатия в марте, до менее драматичного (от 1,9% до 0,5%) понижения в последующие месяцы. Средняя цена на номер накопленным итогом за 6 месяцев 2022 года составила 6 041 рублей.

"Важно, что заявленные к открытию отели все же откроются, но под другими брендами или в независимом качестве. По прогнозам до конца 2022 года прирост номерного фонда отелей Москвы может составить 1 140 единиц. Возможны смещения сроков открытия гостиниц на более поздние даты", - пишут эксперты.