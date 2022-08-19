Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Худояну за мошенничество

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд ужесточил наказание с шести до восьми лет колонии владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, осужденному за мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно решению апелляционного суда, Худоян проведет в колонии общего режима восемь лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 млн руб.

Второму фигуранту дела - бывшему гендиректору компании "Авиасити" Сергею Коноплеву - Мосгорсуд окончательно назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб.

В свою очередь, в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" заявили, что такое решение Мосгорсуд принял по итогу рассмотрения апелляционного представления гособвинения на приговор.

Как сообщалось, Коптевский суд Москвы 21 ноября 2021 года приговорил Худояна к шести годам колонии со штрафом в 600 тыс. руб., Коноплева - к трем годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. руб.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны к осужденным на сумму в 4,2 млрд руб.

Худоян и Коноплев были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело Худояна

Согласно фабуле дела, Худоян с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве.

Как установили следствие и суд, компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более 4,2 млрд руб.

Весной 2018 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена - заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Все трое в настоящее время находятся на свободе, однако обвинения с них еще не сняты.