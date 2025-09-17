Поиск

Суд заменил девелоперу Худояну неотбытый срок в колонии исправительными работами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы удовлетворил ходатайство о замене на более мягкое наказание основателю и владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, осужденному на 8 лет колонии за мошенничество.

"Постановлением Люблинского районного суда Худояну Альберту Ашотовичу заменен срок неотбытого лишения свободы более мягким видом наказания, а именно исправительными работами на срок 2 года", - сообщили в суде.

На свободу предприниматель сможет выйти после вступления решения суда в законную силу.

В ноябре 2021 года суд приговорил Худояна к 8 годам колонии со штрафом в 600 тыс. руб. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - к 3 годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны к осужденным на сумму в 4,2 млрд руб.

Худоян и Коноплев были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Худоян с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве.

Как установили следствие и суд, компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более 4,2 млрд руб.

