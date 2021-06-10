Бывшие замы руководителя следствия МВД вышли из СИЗО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение о продлении ареста бывших заместителей руководителя Следственного департамента (СД) МВД Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также бывшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Также суд отклонил ходатайство следствия о продлении ареста бывшим полицейским.

Таким образом, Бирюков, Краковский и Брянцев освобождены из-под стражи без иной меры пресечения.

Отменено решение Мосгорсуда от 24 мая, суд продлил им арест до 15 июня.

В мае 2021 года Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключению по их делу.

Бывшие сотрудники СД МВД были арестованы в апреле 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Они проходят по делу о незаконном смягчении обвинения и меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, дело которого находилось в производстве СД МВД.

По версии СКР, летом 2019 года Бирюков и Краковский организовали передачу дела Худояна в СД МВД из ГУ МВД Москвы, чтобы получить от подследственного взятку за смягчение его участи. В СД дело передали Брянцеву.

Брянцев из личной карьерной заинтересованности по рекомендации генералов вынес незаконное постановление об отмене ареста на имущество - предполагаемых объектов хищения в деле Худояна, подал ходатайство о переводе бизнесмена из-под стражи под домашний арест, а также намеревался переквалифицировать его обвинение на более мягкое - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, полагают в СК.

При этом получение взяток никому из полицейских сейчас не вменяется, а сам Худоян отрицает их передачу.