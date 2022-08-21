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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Состояние воздуха в Москве после дымки остается в пределах нормы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - После жалоб горожан на дымку и запах гари превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

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Согласно сообщению, "обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест".

Отмечается, что отслеживать состояние воздуха будут до нормализации обстановки. Для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах города Москвы. Ситуация находится на контроле.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. Позднее сообщалось о гари и смоге в других районах города. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.

Роспотребнадзор Москва
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