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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В мэрии Москвы заявили, что в некоторых районах может чувствоваться запах гари

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"При этом по сравнению с утренними часами концентрации взвешенных веществ снизились в 1,2-1,4 раза благодаря улучшению процессов рассеивания. Превышения нормативов не отмечается", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что по предварительному прогнозу, в воскресенье и понедельник в Москве сохранятся условия для переноса воздушных масс из районов очагов ландшафтных пожаров в Рязанской и Владимирской областях.

"Это может способствовать ощущению запаха гари в отдельных районах города", - добавил Бирюков.

Москва
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