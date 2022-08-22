Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов в условиях смога

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Жуковский"и "Шереметьево" в понедельник утром.

"Несмотря на смог в Москве, аэропорты Московского авиаузла осуществляют работу в штатном режиме, - сказала представитель ведомства. - Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке".

Утром 22 августа во многих районах столицы ощущался запах гари и дымка. По данным корреспондентов "Интерфакса", запах гари чувствовался в районах Щукино, Аэропорт, Новокосино, Пресненский, Ломоносовский, восточное Измайлово, ряде районов СВАО, ЮАО, ЮВАО и центра. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства утром в понедельник сообщили, что превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.

В Подмосковье утром в отдельных округах зафиксировали повышенные концентрации диоксида азота и оксида углерода, сообщили в Министерства экологии и природопользования Московской области.

"По состоянию на 22 августа в 07:00 в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации (фиксируются - ИФ) в Зарайске, Серпухове, Чехове, Коломне, Егорьевске, Воскресенске, Шатуре, Подольске, Домодедово, Балашихе, Красногорске", - говорится в сообщении. В Егорьевске замерили 0,5 ПДК по двуокиси азота. 0,4 ПДК отмечаются в Серпухове и Коломне. Наибольшая концентрация оксида углерода содержится в воздухе на территории Егорьевска и Коломны.

Росгидромет прогнозирует, что 22 августа дым от пожаров в Рязанской области захватит значительную часть Москвы. Предполагается, что дым пожара поднимается до трех км и равномерно перемешивается в трехкилометровом приземном слое воздуха. В столицу его приносит юго-восточный ветер.

До середины недели в Москве осадков не ожидается, днем будет жарко - до плюс 33 градусов.