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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов в условиях смога

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Жуковский"и "Шереметьево" в понедельник утром.

"Несмотря на смог в Москве, аэропорты Московского авиаузла осуществляют работу в штатном режиме, - сказала представитель ведомства. - Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке".

Утром 22 августа во многих районах столицы ощущался запах гари и дымка. По данным корреспондентов "Интерфакса", запах гари чувствовался в районах Щукино, Аэропорт, Новокосино, Пресненский, Ломоносовский, восточное Измайлово, ряде районов СВАО, ЮАО, ЮВАО и центра. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства утром в понедельник сообщили, что превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.

В Подмосковье утром в отдельных округах зафиксировали повышенные концентрации диоксида азота и оксида углерода, сообщили в Министерства экологии и природопользования Московской области.

"По состоянию на 22 августа в 07:00 в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации (фиксируются - ИФ) в Зарайске, Серпухове, Чехове, Коломне, Егорьевске, Воскресенске, Шатуре, Подольске, Домодедово, Балашихе, Красногорске", - говорится в сообщении. В Егорьевске замерили 0,5 ПДК по двуокиси азота. 0,4 ПДК отмечаются в Серпухове и Коломне. Наибольшая концентрация оксида углерода содержится в воздухе на территории Егорьевска и Коломны.

Росгидромет прогнозирует, что 22 августа дым от пожаров в Рязанской области захватит значительную часть Москвы. Предполагается, что дым пожара поднимается до трех км и равномерно перемешивается в трехкилометровом приземном слое воздуха. В столицу его приносит юго-восточный ветер.

До середины недели в Москве осадков не ожидается, днем будет жарко - до плюс 33 градусов.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Росавиация Москва Московская область Шереметьево Внуково Домодедово Жуковский Коломна Егорьевск
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