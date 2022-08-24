Путин заявил о наличии средств для реагирования на ЧС, несмотря на проведение СВО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия располагает всеми средствами для реагирования на чрезвычайные ситуации, несмотря на проведение специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас и участники совещания, и другие ведомства, вся страна основное внимание сосредоточила на тех событиях, которые происходят при освобождении Донецкой республики, на стабилизацию ситуации в Луганской народной республике. Но жизнь идет, возникают другие вопросы. Хочу отметить и подчеркнуть, у нас для реагирования на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы. Здесь нет никаких проблем", - сказал Путин в среду в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

"Все заранее предусмотрено. В наличии все есть. Вопрос только в организации работы. Прошу вас самым внимательным образом отнестись к темам, которые мы обсуждали. Они касаются жизни и здоровья миллионов людей", - заявил президент.

Он подчеркнул, что нужно реагировать на пожары своевременно и с высокой долей эффективности.

"Уже сейчас нужно думать не только о том, что пожары должны быть потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу МЧС, соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные, в том числе, с необходимостью выделения дополнительных средств для ликвидации этих последствий", - добавил Путин.