Жители центра Москвы вечером пожаловались на усиление смога и запаха гари

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - К вечеру вторника в центре Москвы усилился запах гари и смог, в остальных районах ситуация пока более благоприятная, передают корреспонденты "Интерфакса".

Так, в районе Китай-города сейчас сильно пахнет гарью и наблюдается смог. В Тверском районе сильно пахнет гарью.

В Восточном административном округе (ВАО) небольшой смог, воздух остается достаточно чистым.

В Северо-восточном административном округе (СВАО) запаха гари и смога нет.

На Ходынке ситуация благоприятная, а в Щукине пахнет гарью, но смога нет. Около 20:00 пахло гарью в Гагаринском районе.

Утром было ощущение, что смог и гарь в городе рассеялись.

В столичном управлении Роспотребнадзора заверили, что усиленно проверяют состояние воздуха над городом, и только 22 августа утром зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций мелкодисперсных веществ от 1,2 до 2,5 раз в пяти точках забора проб из 56. В ведомстве считают, что гарь и пепел в воздухе не опасны для здоровья, и обещают, что продолжать контролировать состояние воздуха, пока ситуация не нормализуется.

В МЧС появление смога в столице связали с лесными пожарами в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин направил в этот регион, а также во Владимирскую область, где тоже горят леса, пожарных и технику.

Синоптики предупредили, что даже когда лесные пожары полностью потушат, еще некоторое время будет дымиться пожарище и запах дыма может временами ощущаться в городе.