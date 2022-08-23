Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:26

Жители центра Москвы вечером пожаловались на усиление смога и запаха гари

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - К вечеру вторника в центре Москвы усилился запах гари и смог, в остальных районах ситуация пока более благоприятная, передают корреспонденты "Интерфакса".

Так, в районе Китай-города сейчас сильно пахнет гарью и наблюдается смог. В Тверском районе сильно пахнет гарью.

В Восточном административном округе (ВАО) небольшой смог, воздух остается достаточно чистым.

В Северо-восточном административном округе (СВАО) запаха гари и смога нет.

На Ходынке ситуация благоприятная, а в Щукине пахнет гарью, но смога нет. Около 20:00 пахло гарью в Гагаринском районе.

Утром было ощущение, что смог и гарь в городе рассеялись.

В столичном управлении Роспотребнадзора заверили, что усиленно проверяют состояние воздуха над городом, и только 22 августа утром зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций мелкодисперсных веществ от 1,2 до 2,5 раз в пяти точках забора проб из 56. В ведомстве считают, что гарь и пепел в воздухе не опасны для здоровья, и обещают, что продолжать контролировать состояние воздуха, пока ситуация не нормализуется.

В МЧС появление смога в столице связали с лесными пожарами в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин направил в этот регион, а также во Владимирскую область, где тоже горят леса, пожарных и технику.

Синоптики предупредили, что даже когда лесные пожары полностью потушат, еще некоторое время будет дымиться пожарище и запах дыма может временами ощущаться в городе.

Лесные пожары в Рязанской области

7
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Москва Рязанская область Роспотебнадзор МЧС Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вторник стал самым жарким днем с начала августа в Москве

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Смог в Москве рассеивается

Смог в Москве рассеивается

Аи-100 на АЗС Москвы за неделю подорожал на 40 копеек

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов со вторника по четверг

Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе

Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе
Убийство Дарьи Дугиной

По факту гибели дочери Дугина возбуждено уголовное дело об убийстве

По факту гибели дочери Дугина возбуждено уголовное дело об убийстве
Убийство Дарьи Дугиной

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Мэрия Москвы сообщила об очищении воздуха в субботу на фоне изменения погоды

Мэрия Москвы сообщила об очищении воздуха в субботу на фоне изменения погоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });