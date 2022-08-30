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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Станцию "Владыкино" на серой ветке столичного метро закрывали из-за разлитого брома

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мужчина на станции "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро во вторник разлил бром легкой концентрации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 14:00, бром находился в стеклянной емкости объемом 0,7 л. Станцию пришлось закрыть для входа и выхода пассажиров, поезда проезжали ее без остановки", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на станцию были вызваны сотрудники полиции и МЧС, которые обследовали место разлива. "Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ на станции обнаружено не было", - уточник источник.

Другой источник агентства уточнил, что мужчина, разливший бром, может находиться, предположительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку вел себя неадекватно.

"Он задержан, его личность устанавливается", - добавил собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта в 14:06 сообщили, что станция "Владыкино" временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Власти просили москвичей пользоваться МЦК, а также наземным транспортом.

В 15:27 в департаменте заявили, что станция открыта для входа и выхода пассажиров.

Москва Владыкино
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