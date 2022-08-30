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ЦОДД будет обучать московских школьников правилам дорожного движения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подписано соглашение о сотрудничестве Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГБО "Московский центр", в школах начнут преподавать ПДД. Об этом сообщила председатель комитета по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова.

"Мы хотим сегодня подписать соглашение между ЦОДД и ГБО "Московский центр". Это значит, что мы начинаем комплексную работу, что теперь ЦОДД не просто учит в школах, но и делится своими профессиональными разработками", - сказала Цветкова во вторник на круглом столе "Безопасный путь от дома до школы – подготовка дорожно-транспортной инфраструктуры".

Как она пояснила журналистам, данное соглашение подразумевает преподавание представителями ЦОДД в школах на постоянной основе правил дорожного движения и безопасности на транспорте. Также для этого будут обучены профильные педагоги.

Москва ЦОДД Московский центр
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