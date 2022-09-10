Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве.
Кадры участия президента в электронном голосовании из Кремля показала пресс-служба главы государства.
Путин голосовал с компьютера у себя в кабинете. Нажав одну кнопку, он сказал: "Все, голос учтен".
Затем глава государства обратился к россиянам. "Дорогие друзья! 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал, это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", - сказал президент.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу стартовал второй день муниципальных выборов. Избирательные участки будут работать до 20:00.
Выборы муниципальных депутатов проходят в столице с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.
Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.
Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
За ходом выборов будут следить почти 163 тыс. наблюдателей.