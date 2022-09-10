Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы в Кремле
Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Кадры участия президента в электронном голосовании из Кремля показала пресс-служба главы государства.

Путин голосовал с компьютера у себя в кабинете. Нажав одну кнопку, он сказал: "Все, голос учтен".

МоскваВ первый день муниципальных выборов 1 млн москвичей проголосовали онлайнЧитать подробнее

Затем глава государства обратился к россиянам. "Дорогие друзья! 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал, это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу стартовал второй день муниципальных выборов. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Выборы муниципальных депутатов проходят в столице с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

За ходом выборов будут следить почти 163 тыс. наблюдателей.

Москва Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва отметит 875-летие в выходные

Москва отметит 875-летие в выходные

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });