Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы в Кремле Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Кадры участия президента в электронном голосовании из Кремля показала пресс-служба главы государства.

Путин голосовал с компьютера у себя в кабинете. Нажав одну кнопку, он сказал: "Все, голос учтен".

Затем глава государства обратился к россиянам. "Дорогие друзья! 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал, это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу стартовал второй день муниципальных выборов. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Выборы муниципальных депутатов проходят в столице с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.