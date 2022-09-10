Около 1,2 млн электронных бюллетеней выдали на выборах в Москве к 12:00

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на 12:00 на выборах муниципальных депутатов в Москве выдали около 1,2 млн электронных бюллетеней, следует из данных сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По его информации, выдали около 1 млн 211 тыс. электронных бюллетеней. Получено примерно 1 млн 170 тыс. голосов.

Согласно табло информационного центра ЦИК, выдано 28,56% от общего числа электронных бюллетеней.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.