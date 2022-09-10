Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Около 1,2 млн электронных бюллетеней выдали на выборах в Москве к 12:00

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на 12:00 на выборах муниципальных депутатов в Москве выдали около 1,2 млн электронных бюллетеней, следует из данных сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По его информации, выдали около 1 млн 211 тыс. электронных бюллетеней. Получено примерно 1 млн 170 тыс. голосов.

Согласно табло информационного центра ЦИК, выдано 28,56% от общего числа электронных бюллетеней.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Москва ДЭГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе - "Сердце Москвы" на ВДНХ

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Москва отметит 875-летие в выходные

Москва отметит 875-летие в выходные

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });