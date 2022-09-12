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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Москве завершили обустройство Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы завершен проект по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

"Было много опасений, что мы лес повалим. Но, как видите, все в целости и сохранности. Осенью посадим еще несколько сотен деревьев", - отметил он.

Мэр напомнил, что исторически это была единая зеленая зона - Большая Всехсвятская роща, которую со временем разделили на четыре части для строительства госпиталей и других объектов.

На другой стороне Волоколамского шоссе вскоре будет завершен проект реабилитации Покровского-Стрешнево, добавил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в результате в Щукинском парке и Всехсвятской роще был создан единый кольцевой пешеходный маршрут протяженностью 3,1 км, который подходит как для пеших прогулок, так и для утренних пробежек.

Вдоль него организованы места отдыха с лавочками, установлены новые фонари и туалетные модули. В рамках проекта была специально разработана и установлена линейка уникальных малых архитектурных форм - парковые беседки, павильоны, в скором времени появятся вышки для наблюдения за птицами и белками.

В парках обустроены 32 спортивные и 19 детских площадок для разных возрастов - с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами. Появилась площадка для выгула и дрессировки собак, разделенная на зоны для крупных и мелких пород.

Также в парках высадили 6,8 тысячи кустарников и разбили более 186 тысяч кв.м газонов.

Москва Всехсвятская роща Щукинский парк Покровское-Стрешнево Сергей Собянин
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